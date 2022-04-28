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    «Євробачення-2022»: де можна подивитися трансляцію в Україні

    «Євробачення-2022»: де можна подивитися трансляцію в Україні
    Фото: instagram.com/eurovision.ua

    Тривають дискусії щодо трансляції фіналу конкурсу

    Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022» транслюватиметься на телеканалі «UA:Культура» та на диджитал-платформах. Про це повідомив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький.

    «Цього року конкурс «Євробачення-2022» транслюватиметься онлайн на телеканалі «UA:Культура» та на диджитал-платформах. Півфінали та фінал точно на «UA:Культура», – йдеться у повідомленні.

    За його словами, щодо фіналу відбуваються дискусії з іншими медіагрупами, і, можливо, «Євробаченню» буде присвячена частина національного телемарафону, але поки що рішення не ухвалено.

    «Ми вважаємо, що представлення України на «Євробаченні» є важливою участю країни у європейському житті. Це також наше представлення. І гурт, який представляє країну, теж виконує важливу місію щодо популяризації України. Тому я сподіваюся, що вони виграють», – сказав він.

    Нагадаємо, учасники гурту Kalush Orchestra, які представлятимуть Україну на конкурсі, вперше від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну зібралися у Львові та починають підготовку до виступу в Турині.

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    Теги: Євробачення Україна окупація #stoprussia
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    «Євробачення-2022»: де можна подивитися трансляцію в Україні