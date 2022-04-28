«Євробачення-2022»: де можна подивитися трансляцію в Україні

Тривають дискусії щодо трансляції фіналу конкурсу

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022» транслюватиметься на телеканалі «UA:Культура» та на диджитал-платформах. Про це повідомив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький.

«Цього року конкурс «Євробачення-2022» транслюватиметься онлайн на телеканалі «UA:Культура» та на диджитал-платформах. Півфінали та фінал точно на «UA:Культура», – йдеться у повідомленні.

За його словами, щодо фіналу відбуваються дискусії з іншими медіагрупами, і, можливо, «Євробаченню» буде присвячена частина національного телемарафону, але поки що рішення не ухвалено.

«Ми вважаємо, що представлення України на «Євробаченні» є важливою участю країни у європейському житті. Це також наше представлення. І гурт, який представляє країну, теж виконує важливу місію щодо популяризації України. Тому я сподіваюся, що вони виграють», – сказав він.

Нагадаємо, учасники гурту Kalush Orchestra, які представлятимуть Україну на конкурсі, вперше від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну зібралися у Львові та починають підготовку до виступу в Турині.