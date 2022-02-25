Росію виключили з числа учасників «Євробачення» 2022 року

Жоден з артистів країни-окупанта не зможе представити Росії під час пісенного конкурсу

Організатори музичного конкурсу «Євробачення» виключили Росію з числа його учасників у 2022 року. Таким чином жоден виконавець, чи виконавиця з Росії не будуть допущені до участі в конкурсі. Про це повідомляє Європейська мовна спілка (EBU).

«Європейська мовна спілка (EBU) оголошує, що жодна російська група не братиме участі у пісенному конкурсі «Євробачення» цього року», – йдеться у повідомленні.

Як пояснює своє рішення мовна спілка, це «відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російського конкурсанта цього року завдасть шкоди репутації конкурсу».

В організації повідомили, що ухвалене рішення є наслідком консультацій EBU з усіма членами організації.

Нагадаємо, щорічний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році має відбутися у Турині. На цьгорічному українському відборі стався скандал. Переможниці конкурсу, співачці Аліні Паш відмовлено в участі у вінальному раунді. Замість неї візьме участь гурт Kalush Orchestra.

«Євробачення» проходить, починаючи з 1956 року, і є одним із найпопулярніших неспортивних заходів у світі з аудиторією до 600 млн глядачів. З 2015 року у конкурсі бере участь Австралія.