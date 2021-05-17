  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Євробачення 2021». Коли відбудеться перший півфінал, на якому виступить Україна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Go_A виступатиме з піснею Shum - «Євробачення 2021». Коли відбудеться перший півфінал, на якому виступить Україна

    Go_A виступатиме з піснею Shum

    Фото instagram.

    Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни

    Уже завтра, 18 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021», в якому виступить представник від України – група Go_A.

    65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

    Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

    Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший. Трансляція першого півфіналу розпочнеться у вівторок, 18 травня в 22:00.

    У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

    Згідно з порядком виступів, який раніше був оголошений на сайті «Євробачення», представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.

    Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.

    Нагадаємо, учора, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

    Читайте також:

    Теги: Євробачення українці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Євробачення 2021». Коли відбудеться перший півфінал, на якому виступить Україна