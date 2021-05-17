«Євробачення 2021». Коли відбудеться перший півфінал, на якому виступить Україна

Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни

Уже завтра, 18 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021», в якому виступить представник від України – група Go_A.

65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший. Трансляція першого півфіналу розпочнеться у вівторок, 18 травня в 22:00.

У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

Згідно з порядком виступів, який раніше був оголошений на сайті «Євробачення», представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.

Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.

Нагадаємо, учора, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.