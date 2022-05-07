  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Букмекери назвали фаворитів «Євробачення-2022»

    Букмекери вважають Україну фаворитом &laquo;Євробачення-2022&raquo; - Букмекери назвали фаворитів «Євробачення-2022»
    Букмекери вважають Україну фаворитом «Євробачення-2022»
    фото з відкритих джерел

    Ймовірність перемоги Kalush Orchestra оцінюють у 45%

    Букмекери вважають, що Україна є фаворитом цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення». Ймовірність перемоги оцінюють у 45%. Про це йдеться на сайті конкурсу.

    На другому місці представники Італії Mahmood та Blanco, які виступатимуть із піснею «Brividi». Їхні шанси – 13%.

    Третя у рейтингу – шведська учасниця Корнелія Джейкобс, яка співатиме пісню «Hold Me Closer» (12%).

    Далі йдуть представники Великої Британії (6%), Іспанії (4%), Греції (3%), Норвегії (2%) та Польщі (2%). Перемогу решти учасників оцінюють у 1% або менше.

    Цьогорічний пісенний конкурс відбудеться 10-14 травня в італійському місті Турин. Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Він розпочне свою участь у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

    Відомо, що 25 лютого Росію відсторонили від участі у «Євробаченні» 2022 року. Організатори пояснили своє рішення тим, що «на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу».

    На тлі цієї заяви перший заступник голови комітету Держдуми з питань культури Денис Майданов запропонував замінити «Євробачення» конкурсом народних виконавців «МиР».

    Нагадаємо, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

    «Kalush Orchestra» погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.

    Читайте також: «Євробачення-2022»: де можна подивитися трансляцію в Україні
    Теги: Євробачення конкурс Україна букмекери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Букмекери назвали фаворитів «Євробачення-2022»