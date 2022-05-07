Букмекери назвали фаворитів «Євробачення-2022»

Ймовірність перемоги Kalush Orchestra оцінюють у 45%

Букмекери вважають, що Україна є фаворитом цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення». Ймовірність перемоги оцінюють у 45%. Про це йдеться на сайті конкурсу.

На другому місці представники Італії Mahmood та Blanco, які виступатимуть із піснею «Brividi». Їхні шанси – 13%.

Третя у рейтингу – шведська учасниця Корнелія Джейкобс, яка співатиме пісню «Hold Me Closer» (12%).

Далі йдуть представники Великої Британії (6%), Іспанії (4%), Греції (3%), Норвегії (2%) та Польщі (2%). Перемогу решти учасників оцінюють у 1% або менше.

Цьогорічний пісенний конкурс відбудеться 10-14 травня в італійському місті Турин. Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Він розпочне свою участь у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

Відомо, що 25 лютого Росію відсторонили від участі у «Євробаченні» 2022 року. Організатори пояснили своє рішення тим, що «на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу».

На тлі цієї заяви перший заступник голови комітету Держдуми з питань культури Денис Майданов запропонував замінити «Євробачення» конкурсом народних виконавців «МиР».

Нагадаємо, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

«Kalush Orchestra» погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.