  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Укрпошта» купує банк, який очолює Ющенко – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія &laquo;Укрпошта&raquo; почала процес придбання банку пів року тому&nbsp; - «Укрпошта» купує банк, який очолює Ющенко – ЗМІ
    Компанія «Укрпошта» почала процес придбання банку пів року тому 
    фото: facebook.com/ukrposhtaceo

    Згоду на купівлю повинен дати Національний банк

    Компанія «Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі банку «Альпарі банк» за 260 млн грн. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерела у Кабміні та «Укрпошті».

    Видання зазначає, що Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник «Укрпошти», погодили угоду.

    Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі «Укрпошта» готує пакет документів.

    «Альпарі банк» володіє мінімальним з дозволеного статутним капіталом у 200 млн грн. За три квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов'язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. «Альпарі» – один із найбільш збиткових в Україні банків за цей рік. Банк має лише одне відділення.

    Головою наглядової ради банку є третій президент України Віктор Ющенко. Також серед членів наглядової ради – колишній міністр фінансів Сергій Терьохін. Керівник самого банку – Ігор Францкевич, ексголова «Райффайзенбанку» та «Індекс-Банку».

    Офіційний власник банку з лютого 2016 року – громадянин ОАЕ та України Бахтарі Хедаятоллах.

    «Главком» писав ще у травні, що «Укрпошта» починає процес придбання банку. Тоді керівник компанії Ігор Смілянський повідомив, що навіть макет карток вже готовий.

    «Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі. Ну щоб потім не сказали, що заплатили дорого за щось не те», – написав він і додав посилання на оголошення про тендер.

    Читайте також: «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни

    Теги: Національний банк банк Віктор Ющенко Укрпошта тендер Міністерство інфраструктури Ігор Смілянський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрпошта» купує банк, який очолює Ющенко – ЗМІ