«Укрпошта» купує банк, який очолює Ющенко – ЗМІ

Згоду на купівлю повинен дати Національний банк

Компанія «Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі банку «Альпарі банк» за 260 млн грн. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерела у Кабміні та «Укрпошті».

Видання зазначає, що Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник «Укрпошти», погодили угоду.

Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі «Укрпошта» готує пакет документів.

«Альпарі банк» володіє мінімальним з дозволеного статутним капіталом у 200 млн грн. За три квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов'язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. «Альпарі» – один із найбільш збиткових в Україні банків за цей рік. Банк має лише одне відділення.

Головою наглядової ради банку є третій президент України Віктор Ющенко. Також серед членів наглядової ради – колишній міністр фінансів Сергій Терьохін. Керівник самого банку – Ігор Францкевич, ексголова «Райффайзенбанку» та «Індекс-Банку».

Офіційний власник банку з лютого 2016 року – громадянин ОАЕ та України Бахтарі Хедаятоллах.

«Главком» писав ще у травні, що «Укрпошта» починає процес придбання банку. Тоді керівник компанії Ігор Смілянський повідомив, що навіть макет карток вже готовий.

«Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі. Ну щоб потім не сказали, що заплатили дорого за щось не те», – написав він і додав посилання на оголошення про тендер.