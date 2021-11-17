Рада майже порожня: у сесійній залі зібралося лише 139 нардепів

Цього тижня Верховна Рада закрилася для невакцинованих нардепів

Депутати привітали з днем народження віцеспікерку Олену Кондратюк і взялися за роботу

Сьогодні о 10 годині розпочалося чергове засідання Верховної Ради. У середу парламентарі мають розглянути законопроєкт про встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів дітям, а також законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу.

Спікер парламенту відкрив засідання, на початку якого зареєструвалося всього 139 нардепів.

Перед початком засідання керівництво Ради та деякі депутати привітали з днем народження віцеспікерку Олену Кондратюк. Далі парламентарі почали працювати.

Згідно із порядком денним, сьогодні народні депутати розглянуть законопроєкти про:

внесення змін до закону «Про запобігання корупції» щодо поширення дії законодавства у сфері запобігання корупції на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб (перше читання);

про внесення змін до статті 39 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (Covid-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності (перше читання);

про внесення змін до статті 42 закону «Про вищу освіту» щодо оприлюднення та моніторингу досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти (KPI керівників закладів вищої освіти) (перше читання);

про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (перше читання);

несення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (перше читання);

проєкт закону про мультимодальні перевезення (друге читання);

внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (друге читання);

внесення змін до закону «Про поштовий зв'язок» (друге читання);

внесення змін до деяких законів щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру (друге читання).

До слова, цього тижня Верховна Рада закрилась для невакцинованих нардепів та журналістів.

У понеділок 15 листопада Верховна Рада вiдкрила пункт вакцинацiї.

Напередодні Стефанчук назвав кількість Covid-хворих та відсоток вакцинованих нардепів.

Нагадаємо, що 16 листопада нардепи схвалили законопроєкт про офіційні електронні адреси. Закон прийнято у першому читанні.

Також у вівторок Рада ухвалила закон, який допоможе вирішувати конфлікти без суду. Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання спору.

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