В Україні ввели штрафи за продаж ліків дітям

Нові норми стосуються й продажу лікарських засобів через інтернет

Сьогодні народні депутати ухвалили закон, який встановлює адміністративну відповідальність за продаж лікарських засобів дітям. За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 315 народних депутатів.

Так, згідно з текстом закону (№5123-1), реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами) малолітній особі, а також доставка їй лікарських засобів тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 5 100 грн).

Повторне вчинення аналогічного порушення протягом року передбачає штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 грн до 6 800 грн).

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається особа, яка не досягла 14 років.

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Водночас реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1 700 грн).

Законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам» (№5123-1) Верховна Рада ухвалила у першому читанні 2 червня 2021 року.

15 липня поточного року парламент ухвалив закон «Про внесення змін до статті 21 закону України «Про лікарські засоби» (№5122), яким встановляється заборона продажу аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14 років.