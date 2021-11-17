  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні ввели штрафи за продаж ліків дітям

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні заборонено продавати ліки дітям - В Україні ввели штрафи за продаж ліків дітям
    В Україні заборонено продавати ліки дітям
    фото з відкритих джерел

    Нові норми стосуються й продажу лікарських засобів через інтернет

    Сьогодні народні депутати ухвалили закон, який встановлює адміністративну відповідальність за продаж лікарських засобів дітям. За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 315 народних депутатів.

    Так, згідно з текстом закону (№5123-1), реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами) малолітній особі, а також доставка їй лікарських засобів тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 5 100 грн).

    Повторне вчинення аналогічного порушення протягом року передбачає штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 грн до 6 800 грн).

    Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається особа, яка не досягла 14 років.

    (для ознайомлення натисніть на зображення)

    Водночас реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1 700 грн).

    Законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам» (№5123-1) Верховна Рада ухвалила у першому читанні 2 червня 2021 року.

    15 липня поточного року парламент ухвалив закон «Про внесення змін до статті 21 закону України «Про лікарські засоби» (№5122), яким встановляється заборона продажу аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14 років.

    Теги: Верховна Рада діти закон штраф парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні ввели штрафи за продаж ліків дітям