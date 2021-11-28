Українські караїми хочуть заснувати своє офіційне представництво
Створення представницького органу караїмів стане елементом реалізації закону «Про корінні народи України»
Караїми хочуть заснувати свій представницький орган в Україні за аналогією із Меджлісом кримськотатарського народу. Про це «Крим.Реалії» розповіла засновниця Спілки караїмів України Олена Арабаджі.
«Засновуємо представницький орган, за допомогою якого наша держава реалізовуватиме закон «Про корінні народи України». Чому це важливо? Тому що з нами тепер розмовлятимуть не як з окремими особами, а з нами розмовлятимуть як із представниками корінного народу України», – пояснила Арабаджі.
За переписом населення 2001 року в Україні проживали 1200 караїмів.
Нагадаємо, 21 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон «Про корінні народи України» №1616-IX, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.
Згідно з текстом документа, «корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України».
Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки.
Метою закону є визначення правового статусу корінних народів та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів.