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    У Зеленського оцінили потуги соратників Медведчука відродити медіаімперію

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    У 2021 році по медіаімперії Віктора Медведчука біло завдано нищівного удару - У Зеленського оцінили потуги соратників Медведчука відродити медіаімперію
    У 2021 році по медіаімперії Віктора Медведчука біло завдано нищівного удару
    фотоколаж: infonews.org.ua

    Проросійські сили в Україні намагаються відбудувати частину своєї медійної імперії

    Соратники Віктора Медведчука докладають зусиль, щоб відродити його медіаімперію, однак хвилюватись із цього приводу поки зарано. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

    Потураєв прокоментував інформацію, що медійники Медведчука придбали радіо: голова молодіжної організації «Опозиційної платформи – За життя» Артем Марчевський придбав частку акцій у ТОВ «Радіокомпанія «Срібна хвиля». «У них поки навіть частот на материковій Україні немає – це взагалі ні про що», – пояснив політик.

    Проте, на думку Потураєва, для того, щоб у майбутньому проблем із пропагандистськими ЗМІ не виникало, варто прийняти відповідний закон про медіа.

    «Звісно, всі ці намагання і робота інших проросійських ресурсів знову і знову нагадують про необхідність прийняття закону про медіа, який чітко окреслює проросійські наративи і проросійську пропаганду в Україні. І чітко каже, що таких медіа тут бути не може. Якщо ми будемо надалі з цим зволікати, тим більше будемо мати подібних випадків спроби реставрації інфраструктури російської пропаганди», – сказав Потураєв.

    Нагадаємо, ТОВ «Радіокомпанія «Срібна хвиля» до 15 листопада 2021 року належала ТОВ «Українська радіогрупа», кінцевим бенефіціарним власником якої був Андрій Карпій. Ця компанія мала ліцензії на право радіомовлення в Криму та Севастополі. У Криму ТОВ «Радіокомпанія «Срібна хвиля» мовила із позивним «Перець ФМ». Однак наразі в нового радіо немає своєї частоти. Нові власники сподіваються отримати право на свою частоту на найближчому конкурсі й заперечили, що планують мовлення в окупованому Криму.

    Зазначимо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах фінансування державою-агресором. Всі зазначені три телеканали пов’язують із Віктором Медведчуком.

    Згодом телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ депутат закон Микита Потураєв
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    У Зеленського оцінили потуги соратників Медведчука відродити медіаімперію