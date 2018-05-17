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    Думки вголос

    Наші вороги хочуть, щоб українці зникли, як корінні народи Америки

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка

    Але так, як вони хочуть – не буде. Буде мова. Будуть українці. Буде Україна. Буде процвітання

    Знайомтеся. Це корінний народ Америки. Колись їх було 15 мільйонів. Сьогодні 234 тисячі. 
    Їхня країна процвітає.
    Без них.
    Без їхньої мови.

    А це корінний народ України. Колись нас було 60 мільйонів. Сьогодні близько 30-ти.
    Нам кажуть: «Замовкніть уже зі своєю мовою! Он Америка процвітає й без американської мови!» 
    Хочеться додати: «І без корінного народу».

    Усі, хто ставить українцям американський приклад з мовою – бажає нам долі корінних американців. Щоб ми зникли, як вони. Щоб наша країна процвітала – без нас і нашої мови. Їх це влаштує.

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    Але так, як вони хочуть – не буде.

    Буде мова. 
    Будуть українці.
    Буде Україна.
    Буде процвітання.

    Буде процвітаюча українська Україна на основі українського народу, його культури, історії і його мови – української.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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