Наші вороги хочуть, щоб українці зникли, як корінні народи Америки
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Розсилка
Але так, як вони хочуть – не буде. Буде мова. Будуть українці. Буде Україна. Буде процвітанняЗнайомтеся. Це корінний народ Америки. Колись їх було 15 мільйонів. Сьогодні 234 тисячі.
Їхня країна процвітає.
Без них.
Без їхньої мови.
А це корінний народ України. Колись нас було 60 мільйонів. Сьогодні близько 30-ти.
Нам кажуть: «Замовкніть уже зі своєю мовою! Он Америка процвітає й без американської мови!»
Хочеться додати: «І без корінного народу».
Усі, хто ставить українцям американський приклад з мовою – бажає нам долі корінних американців. Щоб ми зникли, як вони. Щоб наша країна процвітала – без нас і нашої мови. Їх це влаштує.
Але так, як вони хочуть – не буде.
Буде мова.
Будуть українці.
Буде Україна.
Буде процвітання.
Буде процвітаюча українська Україна на основі українського народу, його культури, історії і його мови – української.
Джерело: блог Лариси Ніцой
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