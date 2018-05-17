Наші вороги хочуть, щоб українці зникли, як корінні народи Америки

Але так, як вони хочуть – не буде. Буде мова. Будуть українці. Буде Україна. Буде процвітання

Знайомтеся. Це корінний народ Америки. Колись їх було 15 мільйонів. Сьогодні 234 тисячі.

Їхня країна процвітає.

Без них.

Без їхньої мови.



А це корінний народ України. Колись нас було 60 мільйонів. Сьогодні близько 30-ти.

Нам кажуть: «Замовкніть уже зі своєю мовою! Он Америка процвітає й без американської мови!»

Хочеться додати: «І без корінного народу».



Усі, хто ставить українцям американський приклад з мовою – бажає нам долі корінних американців. Щоб ми зникли, як вони. Щоб наша країна процвітала – без нас і нашої мови. Їх це влаштує.

Але так, як вони хочуть – не буде.



Буде мова.

Будуть українці.

Буде Україна.

Буде процвітання.



Буде процвітаюча українська Україна на основі українського народу, його культури, історії і його мови – української.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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