У Грузії відбулися акції противників Covid-сертифікатів

Учасники протестів вимагають зняти обмеження для невакцинованих громадян та відмінити ковід-паспорти

Мітингувальники вийшли на вулиці з плакатами «Ні – ковід-паспортам», «Ні – вакцинації»

Декілька сотень людей зібралися у неділю у Тбілісі, щоб оскаржити систему «зелених перепусток» у Грузії, пише портал «Новости-Грузия».

Мітинг проходив під слоганом «Ні ковід-терору».

З першого грудня у Грузії лише власники «зелених перепусток» чи так званих «ковід-паспортів» зможуть відвідувати ресторани, кафе, бари, розважальні центри, кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, казино, спа-центри, готелі, спортзали, зимові курорти та канатні дороги.

«Зелений» статус можуть отримати повністю вакциновані, люди, які перенесли коронавірус або ті, хто пройшов тестування на Covid-19.

Протестувальники проти нової системи зібралися після полудня на площі Першої Республіки, а потім провели ходу до парламенту Грузії.

У руках вони тримали плакати з написами «Ні – ковід-паспортам», «Ні – вакцинації». Більшість учасників мітингу були без масок.

Паралельно з Тбілісі антивакцинатори провели протестну акцію і в Кутаїсі. Там мітинг зібрав кілька десятків людей.

Кількість громадян, які померли через ускладнення коронавірусу в Грузії, наблизилося до 12 тис. Щодня в країні реєструється по 50-70 смертей.

У Грузії повністю щеплені від коронавірусу близько 33% дорослого населення.

До слова, у Швейцарії в найближчу неділю відбудеться референдум, на якому одним із питань буде скасування деяких коронавірусних обмежень.

У Швейцарії, де повністю вакциновано трохи менше двох третин населення, один із найнижчих показників вакцинації у Західній Європі.

Також десятки тисяч протестувальників влаштували ходу центром Брюсселю, протестуючи проти чинних обмежувальних заходів бельгійського уряду щодо подолання пандемії коронавірусу.

Відомо, що у Роттердамі протест проти коронавірусних обмежень переріс у заворушення. Поліції довелося зробити попереджувальні та прицільні постріли.

Також у Римі під час акції проти вимоги ковід-сертифікатів відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Правоохоронці навіть застосували до учасників акції водомети та сльозогінний газ. Затримали 12 осіб.