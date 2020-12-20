Українські поліцейські отримали перші автомобілі-фантоми

Машини оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів

У 2021 році планується закупити ще 125 автомобілів з інтегрованою системою контролю швидкості.

Державне агентство інфраструктурних проєктів України передало Національній поліції 4 автівки для встановлення інтегрованої системи контролю швидкості.

Про це повідомляється на сторінці «Укрінфрапроекту» у Facebook.

Як зазначив голова «Укрінфрапроекту» Кирило Хом’яков, ці чотири машини вартістю 3,7 млн грн – це пілотний проєкт.

«Ці 4 машини будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Саме завдяки цим системам патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі – по ходу патрульного авто, навпроти та навіть позаду», – розповів Хом’яков.

Він додав, що в 2021 році планується закупити ще 125 «Фантомів».

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Як повідомлялося, у Києві вантажівка з меблями залишилася без даху після того, як проїхала під дротами тролейбусної мережі на проспекті Шухевича. Дроти тролейбусної мережі провисли над проїжджою частиною на проспекті Шухевича.