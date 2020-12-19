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    У Києві вантажівка залишилася без даху після проїзду під тролейбусними дротами (фото)

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    Рух в бік Троєщини було повністю паралізовано, проте під час аварії люди не постраждали - У Києві вантажівка залишилася без даху після проїзду під тролейбусними дротами (фото)
    Рух в бік Троєщини було повністю паралізовано, проте під час аварії люди не постраждали

    Дроти тролейбусної мережі провисли над проїжджою частиною на проспекті Шухевича

    У Києві вантажівка з меблями залишилася без даху після того, як проїхала під дротами тролейбусної мережі на проспекті Шухевича. Про це повідомляє «Інформатор».

    Зазначається, що авто зачепилося дахом за дроти.

    «Незвичайна ДТП сталася вночі 19 грудня. Водій вантажівки проїздив під ділянкою, де провисли дроти тролейбусної мережі, але не розрахував габаритів авто, зачепився дахом і автомобілю відірвало кузов вантажного відсіку», ─ йдеться у повідомленні.

    Крім того, усі меблі, матраци й інші речі, які перевозила вантажівки, випали на проїжджу частину дороги.

    «Вантаж був запакований, тому ймовірно, він не постраждав», ─ стверджують у виданні.

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    У Києві вантажівка залишилася без даху після проїзду під тролейбусними дротами (фото)
    У Києві вантажівка залишилася без даху після проїзду під тролейбусними дротами (фото)
    У Києві вантажівка залишилася без даху після проїзду під тролейбусними дротами (фото)

    Рух в бік Троєщини було повністю паралізовано, проте під час аварії люди не постраждали.

    Нагадаємо, в Києві на відремонтованому Шулявському шляхопроводі впало одразу три електроопори. У Мережі з'явилося відео падіння стовпів.

    Теги: ДТП Київ дороги вантажівки водій
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