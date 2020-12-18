Побили, наділи мішок на голову й запхали в автівку: четверо молодиків викрали киянина (фото)

Правоохоронці затримали автомобіль злочинців, у салоні якого був викрадений чоловік

Слідчі повідомили чотирьом зловмисникам про підозру за вимагання грошей та викрадення мешканця Києва

Біля ресторану на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі Києва четверо невідомих побили хлопця, наділи на голову мішок, посадили в автомобіль і поїхали у невідомому напрямку. Про це до поліції повідомила жінка, яка була свідком події. Також очевидиця назвала правоохоронцям марку та номерні знаки автомобіля. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Для розшуку автомобіля в Києві негайно ввели спеціальну поліцейську операцію. Протягом 20 хвилин на проспекті Голосіївському правоохоронці виявили та зупинили транспортний засіб, у салоні якого знаходились п’ять чоловіків, які при спілкуванні почали нервувати.

У цей момент один із пасажирів – 20-річний киянин – попросив у поліцейських про допомогу та повідомив, що його викрали та везуть у ліс.

Правоохоронці звільнили молодика, який їм розповів про те, що напередодні домовився з невідомим про зустріч, щоби продати картридж із рідиною для куріння. Прийшовши на місце, він зустрів чотирьох чоловіків, які почали його бити і тягнути до машини. В автомобілі нападники сказали, що хлопець заборгував їм 3 тисячі доларів, а тому він повинен їх віддати.

Чотирьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 20-ти, 24-х, 32-річні жителі столиці та 38-річний мешканець Маріуполя.

Поліцейські провели огляд салону транспортного засобу та виявили два предмети, схожих на пістолети та ніж, понад 20 набоїв і мобільні телефони затриманих. Вилучене направили на проведення експертного дослідження. Також на час досудового розслідування правоохоронці вилучили автомобіль, на якому пересувались зловмисники.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії, за результатами яких будуть встановлені обставини, мотиви та можливі інші співучасники злочину.

Нагадаємо, 8 грудня в Києві правоохоронці затримали групу осіб, що викрали юриста столичної компанії і вимагали повернення неіснуючого боргу.