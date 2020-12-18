  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)

    • Розсилка
    У грабіжників правоохоронці виявили викрадені гроші - Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)
    У грабіжників правоохоронці виявили викрадені гроші
    Фото: Нацполіція

    Викриттям злочинної групи правоохоронці займалися упродовж тривалого часу

    17 грудня близько 19:00 у м. Буча, що під Києвом, на одній із вулиць група розбійників, застосовуючи погрози та фізичну силу, відібрали у чоловіка сумку з 2 млн грн у момент, коли той переносив її з машини до свого приміщення. 

    Відразу нападники сіли в автомобіль та намагались утекти, однак їх затримали спецпризначенці Житомирщини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Четверо нападників були затримані безпосередньо на місці події, п’ятого спільника, який намагався утекти, поліцейські переслідували та теж затримали. Вони жителі Київщини, лише один – найстарший, 50-річний житомирянин. Вік інших від 31 до 48 років. Усі раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності», - розповів начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Юрій Олійник.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)
    Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)
    Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)
    Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)
    Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)
    Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)

    Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України  та доставили до ГУНП Житомирщини.

    Тривають подальші слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. ч. 3, ч.4 ст. 187 (Розбій), ч.1 ст.14 (Готування до злочину) Кримінального кодексу України.

    За місцями проживання підозрюваних проводяться невідкладні слідчі дії.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies