Під Києвом банда напала на чоловіка й відібрала сумку з 2 млн грн (фото, відео)

Викриттям злочинної групи правоохоронці займалися упродовж тривалого часу

17 грудня близько 19:00 у м. Буча, що під Києвом, на одній із вулиць група розбійників, застосовуючи погрози та фізичну силу, відібрали у чоловіка сумку з 2 млн грн у момент, коли той переносив її з машини до свого приміщення.

Відразу нападники сіли в автомобіль та намагались утекти, однак їх затримали спецпризначенці Житомирщини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Четверо нападників були затримані безпосередньо на місці події, п’ятого спільника, який намагався утекти, поліцейські переслідували та теж затримали. Вони жителі Київщини, лише один – найстарший, 50-річний житомирянин. Вік інших від 31 до 48 років. Усі раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності», - розповів начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Юрій Олійник.

Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та доставили до ГУНП Житомирщини.

Тривають подальші слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. ч. 3, ч.4 ст. 187 (Розбій), ч.1 ст.14 (Готування до злочину) Кримінального кодексу України.

За місцями проживання підозрюваних проводяться невідкладні слідчі дії.