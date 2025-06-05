Українці зможуть мати кілька громадянств? Рада готується ухвалити законопроєкт

Кабмін визначатиме, з громадянством яких країн можна бути українцем

Українцям дозволять мати кілька громадянств, якщо друга країна у переліку уряду

Верховна Рада готується ухвалити законопроєкт №11469, що передбачає легалізацію множинного громадянства. Ключовим регулятором стане Кабмін – саме уряд визначатиме перелік держав, громадянство яких можна буде поєднувати з українським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний проєкт закону.

Законопроєкт №11469, поданий 07 серпня 2024 року президентом Володимиром Зеленським, має на меті змінити чинну редакцію Закону «Про громадянство України». Він вже включений до порядку денного Верховної Ради.

Згідно з положеннями законопроєкту, громадянин України зможе легально мати друге громадянство лише у разі, якщо країна, громадянство якої він отримав, входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів. Для цього до закону буде внесено нову статтю 5-1, яка визначатиме підстави та порядок визнання випадків множинного громадянства (або підданства).

Крім того, проєктом пропонується додати нову статтю 10-1 – «Особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для окремих категорій іноземців». До списку включатимуться держави, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку. Таким чином, саме уряд отримає повноваження встановлювати та змінювати цей перелік без участі парламенту. Перевага буде надана країнам Європейського Союзу, G7 та НАТО.

Водночас закон передбачає і механізм втрати українського громадянства. Якщо українець отримає паспорт країни, що не входить до визначеного Кабміном списку, – він втратить громадянство України. Це правило стосуватиметься лише повнолітніх осіб, які добровільно набули інше громадянство.

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов під час зустрічі з українськими біженцями у Бельгії, повідомив, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про множинне громадянство 18 червня. Очікується, що документ буде ухвалений до кінця місяця.

Як відомо, 17 грудня 2024 року Верховна Рада підтримала за основу (в першому читанні) законопроєкт № 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. На цей час, згідно з українським законодавством, держава не визнає подвійного громадянства своїх громадян.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що з огляду на чинне законодавство, коли українці отримають паспорт іншої країни, вони не можуть зберігати український паспорт. Однак вони його не здають і потрапляють в юридичний казус.

До слова, Світовий конгрес українців привітав ухвалення в першому читанні законопроєкту України про множинне громадянство, але підкреслив, що документ потребує важливих змін.