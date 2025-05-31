Дослідниця міграції пояснила, чому українським біженцям у Європі потрібне множинне громадянство

Багато людей досі не подавали документи на польське громадянство, бо їх хвилює, як це виглядає з боку України

Ольга Бабакова: «Український паспорт для мігрантів – демонстрація символічного зв'язку (з Україною) і що «мені не все одно»

Для багатьох українських біженців відсутність в Україні закону про множинне громадянство гальмує подачу документів на польське. Про це заявила кандидатка історичних наук, дослідниця міграційної політики у Центральній та Східній Європі та журналістка, яка 17 років живе у Варшаві, Олена Бабакова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Люди почувають себе в новій країні безпечніше, коли можуть впливати безпосередньо на політичний порядок денний... Я знаю людей, які досі не подавали документи на польське громадянство попри можливості, бо їх хвилює, як це виглядає з боку України, яка це подвійне громадянство не забороняє, але й не дозволяє», – розповіла вона.

Також Бабакова пояснила, чому для українців у Польщі важливо зберегти український паспорт.

«Це як символічна співучасть. Це голосування на українських виборах за кордоном, навіть якщо ти там довго живеш за межами України. Для тебе сам похід на виборчу дільницю до консульства показує, що тобі не все одно, що ти досі переймаєшся... Коли в Україні відбудуться вибори важливо, щоб у них могло взяти участь більше людей з-за кордону. Це теж демонстрація символічного зв'язку і що «мені не все одно», – пояснює дослідниця міграційної політики.

Нагадаємо, також Бабакова повідомляла, що українці добре інтегрувалися в польський ринок праці, але значно гірше – в польське суспільство та культуру.

Також, за її словами, українці в Польщі стали окремою темою виборчої кампанії, і не в позитивному контексті.