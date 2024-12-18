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Законопроєкт про множинне громадянство. Світовий конгрес українців пояснив, що треба змінити

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Законопроєкт про множинне громадянство. Світовий конгрес українців пояснив, що треба змінити
Закон дозволить зберігати українську спадщину й ідентичність, водночас сприяючи розвитку як країни проживання, так і України
фото з відкритих джерел

Світовий конгрес українців закликає створити обмежений перелік країн, чиє громадянство може поєднуватися з українським

Світовий конгрес українців (СКУ) привітав ухвалення в першому читанні законопроєкту України про множинне громадянство, але підкреслив, що документ потребує важливих змін. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті СКУ.

У Конгресі зазначили, що ці зміни необхідні для повної відповідності інтересам України та всіх її громадян. Серед них виділяються такі аспекти:

  • Рівність перед законом. Забезпечення однакового ставлення до всіх громадян без поділу на «класи» з рівними правами та обов'язками.
  • Список визнаних країн. Створення обмеженого переліку країн, чиє громадянство може поєднуватися з українським. До списку мають не входити держави, що становлять загрозу безпеці України, як-от Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран тощо.
  • Вимоги до громадянства. Кандидати на українське громадянство мають підтвердити свою вірність українській державі, її суверенітету та територіальній цілісності, знати історію України, Конституцію, права та обов’язки громадянина, а також володіти українською мовою.

У конгресі готові співпрацювати з Верховною Радою, щоб ці пропозиції були враховані у фінальній версії закону. В Конгресі наголосили, що ці рекомендації є критично важливими для забезпечення справедливості, безпеки та ефективності законодавства, а також для захисту інтересів України та українців у світі.

Ухвалення законопроєкту у СКУ назвали значним кроком уперед, що визнає глобальний і різноманітний характер української громади та сприяє інтеграції України до Європейського Союзу.

«Впродовж багатьох років СКУ підтримував ухвалення подібного законодавства, розуміючи його значення для посилення міжнародної присутності України та захисту прав українців за кордоном. Цей закон дозволить зберігати українську спадщину й ідентичність, водночас сприяючи розвитку як країни проживання, так і України», – зазначили у Конгресі.

Нагадаємо, що 17 грудня Рада підтримала за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, до другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Також доручено окремим голосуванням запитати думку Конституційного суду щодо закону. 

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Теги: законопроєкт росія закон громадянство

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