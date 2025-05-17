Одна з країн вирішила скасувати подвійне громадянство

Це рішення потенційно вплине на тисячі громадян

Парламент Нікарагуа ухвалив перший етап реформи про скасування подвійного громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Національні збори Нікарагуа підтримали конституційну поправку, яка скасовує право на подвійне громадянство.

Однак щоб реформа набула чинності, її має повторно схвалити наступний склад парламенту у 2026 році, згідно з процедурою внесення змін до Основного закону країни.

Громадяни Нікарагуа, які набувають інше громадянство, автоматично втрачатимуть нікарагуанське.

Reuters підкреслює, що удар може відчути численна діаспора нікарагуанців у США, які живуть з подвійним громадянством.

Іноземці, які прагнуть отримати нікарагуанський паспорт, повинні будуть відмовитися від свого попереднього громадянства. Виняток зроблено лише для громадян країн Центральної Америки.

До слова, українським біженцям важче назавжди залишитися у Франції. Уряд запроваджує значно жорсткіші правила отримання іноземцями французького громадянства.

Нагадаємо, закон про множинне громадянство буде повністю готовим до кінця цього року.

Як зазначив міністр, можливість мати подвійне громадянство зможе об'єднати всіх українців удома й за кордоном. Після його ухвалення українці з двома паспортами матимуть ті самі права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема й право голосу.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що з огляду на чинне законодавство, коли українці отримають паспорт іншої країни, вони не можуть зберігати український паспорт. Однак вони його не здають і потрапляють в юридичний казус.