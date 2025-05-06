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Міністр єдності розповів, коли буде готовий закон про множинне громадянство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міністр єдності розповів, коли буде готовий закон про множинне громадянство
За словами міністра, після ухвалення закону українці з двома паспортами матимуть ті ж самі права, що й з одним
фото: Facebook/Олексій Чернишов

У 2024 році парламентарі підтримали законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні

Закон про множинне громадянство буде повністю готовим до кінця цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра національної єдності Олексія Чернишова в інтервʼю La Repubblica.

Як зазначив міністр, можливість мати подвійне громадянство зможе об'єднати всіх українців удома й за кордоном. Після його ухвалення українці з двома паспортами матимуть ті самі права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема й право голосу.

«Ми не хочемо нікого змушувати повертатися, але наша мета – об'єднати всіх українців вдома та за кордоном. Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. Вони матимуть ті ж права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема право голосу», – каже він.

Водночас Чернишов не зміг точно відповісти, чи зможуть українці з подвійним громадянством проголосувати на наступних президентських виборах.

«Для того, щоб розібратися з документами, знадобиться багато часу, треба буде пройти процедуру й довести, що вони проживали в Україні», – заявив міністр.

Як відомо, 17 грудня 2024 року Верховна Рада підтримала за основу (в першому читанні) законопроєкт № 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. На цей час, згідно з українським законодавством, держава не визнає подвійного громадянства своїх громадян.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що з огляду на чинне законодавство, коли українці отримають паспорт іншої країни, вони не можуть зберігати український паспорт. Однак вони його не здають і потрапляють в юридичний казус.

До слова, Світовий конгрес українців привітав ухвалення в першому читанні законопроєкту України про множинне громадянство, але підкреслив, що документ потребує важливих змін.

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Теги: громадянство Олексій Чернишов Міністерство національної єдності

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