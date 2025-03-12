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Міністр єдності пояснив, який «юридичний казус» вирішить подвійне громадянство

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міністр єдності пояснив, який «юридичний казус» вирішить подвійне громадянство
Міністр: Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт
фото з відкритих джерел

«Українське громадянство – це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, аби ніхто не проник. Нам треба заохочувати людей»

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що з огляду на чинне законодавство, коли українці отримають паспорт іншої країни, вони не можуть зберігати український паспорт. Однак вони його не здають і потрапляють в юридичний казус. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку міністра, множинне громадянство – це велика реформа для країни, оскільки в Україні мало людей.

«Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт […] Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю. Основною метою є те, що багато українців їдуть в Європу, їм пропонується європейське громадянство дуже швидко, не 10-15 років, а 3-5 років, і з огляду на діюче законодавство, якщо вони отримають паспорт, скажімо, Іспанії, вони не можуть зберігати український паспорт. Вони його не здають і потрапляють в юридичний казус. Нам головне зберегти цих українців і дати їм можливість зберігати українське громадянство з усіма правами і обов’язками», – сказав Чернишов.

У зв’язку з цим віцепремʼєр наголосив, що він за лібералізацію підходу до громадянства України.

«Українське громадянство – це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, щоб туди ніхто не проник. Нам потрібно заохочувати людей», – сказав він.

На думку міністра, впровадження множинного громадянства має передбачати:

  • «легалізацію» громадян України, які уже отримали громадянство інших країн;
  • автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців;
  • збереження первинного громадянства;
  • запровадження «Національних карт» (UA community Card, UA national Card);
  • спрощення процедури надання громадянства України іноземцями;
  • відтермінування складання іспитів для отримання громадянства.

«Це ще не прийняте рішення, це мій підхід», – додав Чернишов.

Крім того, він вважає, що законопроєкт №11469 не вирішить усіх проблем, а буде лише базовою констатацією наявності множинного громадянства. Віцепремʼєр додав, що цей документ має шанс бути ухваленим в цілому в першому півріччі 2025 року.

Раніше Чернишов заявляв, що після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак більша частина з емігрантів – не повернеться. 

«Після того, як Україна набуде безпекові заходи, коли безпека в країни стане стабільною, ми очікуємо, що 30% українців повернуться, що вони дуже серйозно розглянуть повернення. Також ми чітко розуміємо, що значна частина українців вже не повернеться. Вони вирішили залишитися там, де вони є. Це не є катастрофою. Це треба визнати», – заявив Чернишов.

За його словами, зараз уряд розробляє певні практичні моделі, які заохочуватимуть повернення українців.

«Главком» повідомляв, що у грудні минулого року в Україні з’явилося нове відомство – Міністерство національної єдності. Його керівником став Олексій Чернишов, який раніше  очолював правління НАК «Нафтогаз України».

А на початку нинішнього року стартував пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. В першу чергу заплановано повернення українців, які перебувають у Німеччині. 

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Теги: реформа міністр паспорт українці Україна громадянство Олексій Чернишов Монако законопроєкт

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