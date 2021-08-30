Україну накриють дощі: прогноз погоди на 30 серпня

У Києві 30 серпня також дощитиме

Сонячно буде лише у східних регіонах

У понеділок, 30 серпня, в Україні буде тепла, але переважно дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози (у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях місцями значні дощі).

На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°, на решті території вночі 13-18°, на узбережжі морів до 23°, вдень 29-34°.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня

У Києві 30 серпня також дощитиме. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Напередодні кліматологи розповіли, якою буде осінь.

Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.