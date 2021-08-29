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    Центр Києва «поплив» – сильний дощ затопив вулиці столиці (відео)

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    Вулиці столиці нагадували канали у Венеції - Центр Києва «поплив» – сильний дощ затопив вулиці столиці (відео)
    Вулиці столиці нагадували канали у Венеції
    Фото: Телеграм-канал «Типичная Украина»

    Через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід

    Центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці сьогодні, 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі. Відповідні відео опубліковано у Телеграм-каналах dtp.kiev.ua, «Типичная Украина».

    Вулицями столиці буквально можна було плавати.

    Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід, повідомляє dtp.kiev.ua.

    Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.

    Вітер ламав гілки та валив дерева. Так, дерево, що впало, перекрило рух на вулиці Райтерській.

    Теги: Київ Украина вітер дощ
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    Центр Києва «поплив» – сильний дощ затопив вулиці столиці (відео)