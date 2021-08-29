Схожі на драконів. Хмари накрили Київ та зачарували соцмережі

Та сама схожа на дракона грозова хмара

У коментарях користувачі пишуть, що їм нагадує хмара – дракона, собаку і кота, птахів та навіть торнадо

Напередодні грози, яка вирувала у Києві 29 серпня, столицю накрили епічні хмари. Світлину однієї такої масштабної хмари на своїй сторінці у Facebook опублікував Владислав Содель.

У коментарях користувачі пишуть, що їм нагадує хмара – дракона, собаку і кота, птахів та навіть торнадо.

«Драматично!», «Ого!», «Розкішне небо», – ідеться у дописах.

Раніше «Главком» також ділився із читачами фото грозових хмар над Києвом.

Як відомо, центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці сьогодні, 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.

Вітер ламав гілки та валив дерева. Так, дерево, що впало, перекрило рух на вулиці Райтерській.