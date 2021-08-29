Наслідки зливи у Києві. Петрівку затопило (відео)

На Петрівці машини плавали у воді

Через грозу центр та окремі райони столиці пішли під воду

Через сильну зливу дорогу поблизу книжкового ринку «Петрівка» затопило. Колеса машин, які проїжджали, були повністю у воді. Відповідне відео оприлюднив «Главком».

Раніше повідомлялося, що центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці сьогодні, 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.

Вітер ламав гілки та валив дерева. Так, дерево, що впало, перекрило рух на вулиці Райтерській.