  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Наслідки дощу у Києві: на мокрій дорозі сталося лобове зіткнення (відео)

    • Розсилка
    Обидві автівки отримали серйозні пошкодження - Наслідки дощу у Києві: на мокрій дорозі сталося лобове зіткнення (відео)
    Обидві автівки отримали серйозні пошкодження

    На Дніпровському узвозі не розминулися два легковики

    Сьогодні, 7 жовтня, близько 15 години сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на Дніпровському узвозі в Києві.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На слизькій брущатці зіткнулися автомобілі Toyota і Hyundai.

    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження.

    Як повідомляє Патрульна поліція Києва, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.
    У цій автопригоді не обійшлося без потерпілих.
    Рух на цій ділянці дороги ускладнено, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Печерського району та займаються регулюванням дорожнього руху.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці у Києві була сильна злива, оголошено перший рівень небезпеки.

    Через інтенсивні опади на дорогах столиці утворилися значні затори. 

    ДТП Київ дороги автомобіль дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies