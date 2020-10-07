Наслідки дощу у Києві: на мокрій дорозі сталося лобове зіткнення (відео)



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Обидві автівки отримали серйозні пошкодження

На Дніпровському узвозі не розминулися два легковики

Сьогодні, 7 жовтня, близько 15 години сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на Дніпровському узвозі в Києві.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На слизькій брущатці зіткнулися автомобілі Toyota і Hyundai.

Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження.

Як повідомляє Патрульна поліція Києва, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

У цій автопригоді не обійшлося без потерпілих. Рух на цій ділянці дороги ускладнено, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Печерського району та займаються регулюванням дорожнього руху.

Як повідомлялося, сьогодні вранці у Києві була сильна злива, оголошено перший рівень небезпеки.

Через інтенсивні опади на дорогах столиці утворилися значні затори.