Злива у Тернополі: за пару годин вулиці і будинки міста затопило



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дощ у Тернополі затопив не одну вулицю

Злива тривала близько двох годин

Сьогодні Тернопіль оговтується від вчорашньої негоди, де за дві години випала місячна норма опадів. Вода наробила чимало лиха жителям міста – машини буквально плавали, будинки добряче підтопило, а посеред вулиці текли річки.

За дві години затопило не одну вулицю. Система відведення дощової води не впоралась.

«Діапазон вимірювання гідрометцентру був з 15 по 21 годину», - каже заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський.

Злива тривала понад півтори години. Для розуміння, 1 мм опадів на квадратний метр – це 1 літр води.

«Якщо брати площу Тернополя без площі Ставу, то випало 951 млн літрів води протягом 1,5 – 2 години. Було перевантаження системи. Ми вважаємо, що є питання до самих водоприймальних решіток, які замулюються та забиваються листям. Ще сміття, щебінь – це все може ставати причиною забивання решіток», - розповів представник мерії.

Суцільна злива також накрила столицю. Сьогодні вранці у Києві була сильна злива, оголошено перший рівень небезпеки.

Через інтенсивні опади на дорогах столиці утворилися значні затори.