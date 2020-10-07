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    Злива у Тернополі: за пару годин вулиці і будинки міста затопило

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    Дощ у Тернополі&nbsp;затопив не одну вулицю - Злива у Тернополі: за пару годин вулиці і будинки міста затопило
    Дощ у Тернополі затопив не одну вулицю

    Злива тривала близько двох годин

    Сьогодні Тернопіль оговтується від вчорашньої негоди, де за дві години випала місячна норма опадів. Вода наробила чимало лиха жителям міста – машини буквально плавали, будинки добряче підтопило, а посеред вулиці текли річки.

    За дві години затопило не одну вулицю. Система відведення дощової води не впоралась.

    «Діапазон вимірювання гідрометцентру був з 15 по 21 годину», - каже заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський.

    Злива тривала понад півтори години. Для розуміння, 1 мм опадів на квадратний метр – це 1 літр води.

    «Якщо брати площу Тернополя без площі Ставу, то випало 951 млн літрів води протягом 1,5 – 2 години. Було перевантаження системи. Ми вважаємо, що є питання до самих водоприймальних решіток, які замулюються та забиваються листям. Ще сміття, щебінь – це все може ставати причиною забивання решіток», - розповів представник мерії.

    Суцільна злива також накрила столицю. Сьогодні вранці у Києві була сильна злива, оголошено перший рівень небезпеки.

    Через інтенсивні опади на дорогах столиці утворилися значні затори. 

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