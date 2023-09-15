«Укренерго» назвало найгірший сценарій для енергетики взимку

Українцям варто підготуватися до зими в побутовому плані

Україна має вдосталь електроенергії на зиму. Однак усе залежить від того, наскільки масованими будуть обстріли росіян, які можуть змінити ситуацію. Про це заявив керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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«Якщо аналізувати сценарій без обстрілів, то розуміємо, яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть суттєво переформатувати ситуацію. Тому ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв. У чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми», – сказав він.

Кудрицький зазначив, що в Україні готують резервні схеми живлення споживачів, запас матеріалів, обладнання для того, щоби швидко лагодити пошкоджені мережі та станції.

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«Ми – це не тільки «Укренерго», а й енергетики в цілому. Тобто ми на своєму боці готуємося якомога краще протидіяти цим атакам і відновлювати системи», – додав він.

Керівник «Укренерго» зазначив, що готуються і наші сили протиповітряної оборони, а споживачі теж можуть долучитися до цієї протидії агресору. А також дав декілька порад українцям на осінньо-зимовий період.

По-перше – це ощадливе та раціональне споживання електроенергії. З листопада буде похолодання та збільшення споживання. Друге – це підготуватися до зими в побутовому плані.

«Дуже багато порад, які минулого року ми давали споживачам, залишаються актуальними цього року. Якщо є дизель-генератор чи накопичувач електроенергії, то їх треба перевірити та привести до ладу. За можливості утеплити житло, якщо така фінансова змога є», – розповів голова «Укренерго».

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В «Укренерго» додали, що не факт, що обстріли будуть такі масовані, як минулого року. Але готовими треба бути до найгіршого.

Нагадаємо, раніше Галущенко запевнив, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.

«Укренерго» також пояснило, чому в Україні не ховатимуть автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго.