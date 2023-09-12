Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

З 1 жовтня почнуться масштабні відключення? Міненерго зробило заяву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
З 1 жовтня почнуться масштабні відключення? Міненерго зробило заяву
Всі галузі зараз посилено готуються до нового опалювального сезону
фото: gwaramedia

Міністерство розповіло, що відбувається з енергосистемою нашої країни на даний час 

В Україні шириться інформація про те, що вже з 1 жовтня в Україні почнуть застосовувати графіки відключень електроенергії. Міністерство енергетики повідомляє, що вона не відповідає дійсності.

Міненерго підкреслило, що зараз електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. Нинішня ремонтна кампанія на об’єктах енергетики є наймасштабнішою за всі часи незалежності нашої країни.

Міністерство заспокоїло громадян: «Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому  застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується».

В той самий час у повідомленні йдеться, що відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури окупантами під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

Міненерго додало: «Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання».

Зазначається, що на сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час осінньо-зимового періоду не передбачається.

Раніше ми писали, що понад 70% відділень комерційних банків України працюватимуть у звичайному режимі навіть за тривалих відключень світла. Напередодні осінньо-зимового періоду банки активізували роботу із забезпечення безперебійного електроживлення відділень на випадок нових пошкоджень енергосистеми.

Читайте також: Глава Міненерго відповів, чи буде Україна домовлятися з РФ про продовження транзиту газу
Теги: фейк електроенергія Міненерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через утворені автомобільні затори в учасників протесту стався конфлікт з водіями, невдоволеними їхніми діями
У Дагестані протестувальники перекрили федеральну трасу через відсутність води (відео)
14 серпня, 09:53
Енергетичне співтовариство (Energy Community) запустило Центр для моніторингу енергетичного ринку в Україні
Встановлена в Україні плата за передачу електроенергії при експорті є порушенням взятих країною зобов’язань – ЗМІ
15 серпня, 18:54
Енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
17 серпня, 13:22
Відтак 20 серпня з 09:00 по 19:00 буде відсутнє електропостачання у Фастові
Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес
20 серпня, 11:47
Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва
Чи зможе Україна пройти наступний опалювальний сезон: оцінка розвідки Британії
17 серпня, 09:20
В Україні через обстріли знеструмлено 412 населених пунктів
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Енергосистема України буде готова до зими
Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго
22 серпня, 03:33
Росія взяла курс на розширення свого тіньового флоту
Тіньовий флот Путіна. Росія зухвало обходить санкції, купуючи танкери
6 вересня, 16:31
HeyGen планує використовувати «хороші» дипфейки для маркетингових кампаній чи створення навчальних відео
Створено нейромережу, яка вміє переозвучувати відео зі збереженням голосу та міміки
Сьогодні, 09:32

Суспільство

Неповнолітні в Україні можуть офіційно працювати? Роз’яснення Держпраці
Неповнолітні в Україні можуть офіційно працювати? Роз’яснення Держпраці
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
З 1 жовтня почнуться масштабні відключення? Міненерго зробило заяву
З 1 жовтня почнуться масштабні відключення? Міненерго зробило заяву
Степан Хмара потрапив у віденську лікарню
Степан Хмара потрапив у віденську лікарню
«Переглянути рішення ВЛК нереально»: адвокат зробив роз’яснення щодо масштабних перевірок
«Переглянути рішення ВЛК нереально»: адвокат зробив роз’яснення щодо масштабних перевірок
У Тбілісі з'явився пам’ятник Герою України Мацієвському
У Тбілісі з'явився пам’ятник Герою України Мацієвському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
18K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
15K
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
13K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
7248
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4944
Помер Ян Табачник

Новини

Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два потужних тягачі
Сьогодні, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту