З 1 жовтня почнуться масштабні відключення? Міненерго зробило заяву

Міністерство розповіло, що відбувається з енергосистемою нашої країни на даний час

В Україні шириться інформація про те, що вже з 1 жовтня в Україні почнуть застосовувати графіки відключень електроенергії. Міністерство енергетики повідомляє, що вона не відповідає дійсності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міненерго підкреслило, що зараз електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. Нинішня ремонтна кампанія на об’єктах енергетики є наймасштабнішою за всі часи незалежності нашої країни.

Міністерство заспокоїло громадян: «Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується».

Будь ласка, читайте текст після реклами

В той самий час у повідомленні йдеться, що відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури окупантами під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

Міненерго додало: «Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання».

Зазначається, що на сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час осінньо-зимового періоду не передбачається.

Раніше ми писали, що понад 70% відділень комерційних банків України працюватимуть у звичайному режимі навіть за тривалих відключень світла. Напередодні осінньо-зимового періоду банки активізували роботу із забезпечення безперебійного електроживлення відділень на випадок нових пошкоджень енергосистеми.