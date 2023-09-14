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Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
До лютого 2022 року Україна отримувала ядерне паливо виключно з Росії
фото ілюстративне

Атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні

Україна переходить на ядерне паливо західного виробництва. Це ще один крок до енергетичної незалежності. Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що 10 вересня НАЕК «Енергоатом» разом з американсько-японським виробником ядерного палива Westinghouse розпочали використовувати паливні збірки на двох енергоблоках Рівненської АЕС, потужністю 440 мегаватів кожен, а комплектувальні до них у перспективі виготовлятимуться в Україні.

Усі атомні електростанції України мають реактори, які побудували ще за радянських часів, і до лютого 2022 року Україна отримувала ядерне паливо виключно з Росії. Після початку повномасштабної війни Україна прискорила свої плани щодо диверсифікації свого постачання.

«З огляду на те, що атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні, успіх «Енергоатому» в постачаннях та установці західного палива є головним напрямком у довгостроковому відокремленні України від Росії, чий вплив на енергопостачання України значно зменшився», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Галущенко запевнив, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. 

«Укренерго» також пояснило, чому в Україні не ховатимуть автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго. 

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Теги: війна Велика Британія Україна енергетика росія

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