Речник Повітряних сил розказав, чим Росія обстрілюватиме Україну взимку

За словами Ігната, взимку варто очікувати більше на атаки російських дронів, ніж на атаки ракет

Ігнат каже, що Росія не має такого запасу ракет, як минулого року

Через брак ракет Росія, вірогідно, завдаватиме ударів по критичній інфраструктурі ударними дронами. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання щодо ризиків, які очікують Україну під час наступного опалювального сезону.

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«Минулого року у них (РФ – «Главком») були великі запаси далекобійних високоточних ракет... вони атакували цими ракетами критичну інфраструктуру, саме об'єкти паливно-енергетичного сектору були атаковані крилатими далекобійними ракетами – це «Калібр», Х-101, Х-555. Вони цей стратегічний запас використали восени та взимку минулого року. Мабуть, варто очікувати більше на атаки дронів, ніж на атаки ракет, тому що такого запасу ракет, як минулого року, у них немає», – зазначив Ігнат.

За словами Ігната, росіяни не полишать намірів вивести з ладу наш паливно-енергетичний сектор, щоб знеструмити країну в холодну пору. Але нема у них такої кількості далекобійних, високоточних ракет, щоб завдавати ударів по всій території України.

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Речник підтвердив, що ракети, які Україна свого часу передала Росії в якості оплати боргу за газ, країна-агресор наразі використовує для терористичних атак.

«Такі ракети, як Х-22 повертаються сьогодні до нас», – сказав Ігнат, додавши, що йдеться про сотні таких ракет.

Відповідаючи на запитання, яку максимальну кількість дронів одночасно може запустити ворог, військовий нагадав, що в новорічну ніч по Києву летіло 44 дрони. На думку речника, ворог використовуватиме для ударів по Україні таку кількість, яку їм дозволятимуть потужності власного виробництва та обсяги міжнародних закупівель.

Нагадаємо, російські окупанти за період повномасштабного вторгнення запустили по території України щонайменше 1961 «Шахед».

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До слова, через російські атаки по Одеському порту серйозних пошкоджень зазнали іноземні кораблі.