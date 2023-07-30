Глава Міненерго оцінив здатність України пережити майбутній опалювальний сезон

Україна зможе до початку опалювального сезону забезпечити 1,7 ГВт генеруючих потужностей

Під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю телеканалу «Ми – Україна».

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За його словами, Україна, попри труднощі при ремонті енергосистеми через російські обстріли, зможе до початку опалювального сезону забезпечити 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

Також він повідомив, що в Україні зараз запроваджуються нові методи підвищення енергопостачання. Міністр упевнений в успішному поєднанні всіх цих зусиль для забезпечення надійного енергопостачання в холодну пору.

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Коментуючи ймовірність продовження ворожих атак на об'єкти енергетики України, Галущенко зауважив, що наша країна завдяки збільшенню та покращенню систем протиповітряної оборони нині краще захищає небо, ніж минулоріч.

Водночас він запевнив, що Україна буде готова провести необхідний ремонт у разі обстрілів.

Крім того, міністр наголосив, що держава активно працює над розширенням свого енергетичного потенціалу. Галущенко сказав, що з оптимізмом дивиться на здатність України задовольнити свої потреби в енергії у зимовий сезон.

Водночас він закликав громадян враховувати, що генератори та павербанки все-таки зайвими не будуть.

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«Я кажу всім, щоб вони були... Майте, купуйте, а ми робимо все, щоб вони вам не знадобилися», – підкреслив очільник Міненерго.

Нагадаємо, ситуація на Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від мониторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

До слова, дедалі більша заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед постачальниками електроенергії для населення створює ризики колапсу у секторі електроенергетики.