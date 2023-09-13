ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт

За підсумками 2022 року ДТЕК Енерго сплатив 12,6 млрд грн податків, за перше півріччя 2023 року – 5,7 млрд грн

ДТЕК Енерго зніме обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт за рахунок викупу євробондів

Компанія ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в проекти відновлення та розвитку енергетичних об’єктів, інфраструктури та гуманітарну допомогу за рахунок викупу євробондів на $50 млн, йдеться у біржовому повідомленні компанії.

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Як зазначається, в умовах війни для компанії пріоритетом було та залишається якнайшвидше відновлення пошкоджених ворогом потужностей, посилена підготовка та стійке проходження тепловою генерацією майбутнього опалювального сезону. Відтак всі наявні кошти компанія, передусім, спрямовує на підготовку та проходження осінньо-зимового періоду, ремонт ТЕС, запуск нових вугільних лав.

Так, за вісім місяців року ДТЕК Енерго вже інвестував майже 2,3 млрд гривень в ремонтну кампанію на ТЕС. За підсумками року компанія планує вкласти у це 3,5 млрд грн, що на 60% більше минулорічних інвестицій.

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Як зазначається, інвестиції компанії в український вуглевидобуток за підсумками року компанія планує збільшити вдвічі – до понад 7 млрд грн. Усього ж за підсумками цього року інвестиції компанії у планові ремонти на ТЕС і підготовку нових вугільних лав планується наростити до 11 млрд грн. Водночас, в ДТЕК Енерго зазначили, що згідно умов боргової документації, компанія зобов’язана щорічно спрямовувати кошти на обслуговування євробондів.

«Виконання даних зобов’язань дозволить зменшити боргове навантаження на компанію та отримати змогу збільшити ліміти на відповідну інвестиційну діяльність у наступні роки. Так, ДТЕК Енерно планує інвестувати не лише у відновлення, але й у розвиток української генерації, нові технології, тож зменшення поточних боргових зобов’язань дозволить втілювати реалізацію таких ініціатив. Це також додатковий ресурс для відновлення пошкодженого / зруйнованого ворогом обладнання, ремонтної кампанії на ТЕС, інвестицій у вітчизняний вуглевидобуток та розвиток енергетичної інфраструктури», – уточнили в компанії.

В компанії нагадали, що для підтримання надійності української енергосистеми, за минулий рік ТЕС ДТЕК зуміли згенерувати в енергосистему 17,9 млрд кВт*год електроенергії, за вісім місяців цього року – майже 9,9 млрд кВт*год.

«Завдяки зусиллям енергетиків, з початку року відремонтували вже 14 енергоблоків ТЕС ДТЕК. Для стабільної роботи під час опалювального сезону планується реалізувати 19 ремонтів енергоблоків до середини жовтня. Тобто, наразі виконано майже 74% запланованого. Рухаємося за планом, який узгоджується, контролюються та моніториться Міненерго, Держенергонаглядом та НЕК «Укренерго». Всього ж за підсумками року плануємо відремонтувати 27 енергоблоків. Посилено готуються до зими і шахтарі компанії. У січні-серпні цього року їм вдалося ввести в роботу 17 нових вугільних лав, ще 10 лав заплановано ввести до кінця року. Це дозволяє забезпечувати потреби українських ТЕС у вугіллі», – уточнили в ДТЕК Енерго.

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В компанії також наголосили, що виконують свої зобов’язання перед державою, попри війну забезпечують робочі місця для економіки та продовжують своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам.

За підсумками 2022 року ДТЕК Енерго сплатив 12,6 млрд грн податків, за перше півріччя 2023 року – 5,7 млрд грн.