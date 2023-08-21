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«Укренерго» пояснило, чому не може заховати трансформатори від атак під землю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» пояснило, чому не може заховати трансформатори від атак під землю
Високовольтні автотрансформатори 330 та 750 кВ, а на підстанціях в Україні працюють саме такі, мають великі розміри та вагу
фото ілюстративне

Будівництво підземних станцій коштуватиме в кілька разів більше, ніж будівництво відкритої підстанції

В Україні не ховатимуть автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго. Про це повідомляє «Укренерго».

«Недостатньо сховати тільки трансформатор, треба закрити від нападників й все супутнє обладнання. Це неможливо реалізувати за кілька місяців одночасно на всіх підстанціях. Тому, готуючись до наступної зими, ми використовуємо переважно інші способи захисту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підземних підстанцій класу напруги 750 кВ, на якому працює частина обладнання «Укренерго», у світі не існує. – «Ніхто ніде не закопував під землю трансформатор напругою 750 кВ. Так, справді існують підземні підстанції нижчого класу напруги, але вони одразу планувалися і проектувалися як підземні».

Крім того, повідомляється, що високовольтні автотрансформатори 330 та 750 кВ, а на підстанціях в Україні працюють саме такі, мають великі розміри та вагу. Під час роботи вони виділяють багато тепла і можуть нагріватися до 90 градусів вище. Якщо тепло не буде ефективно відводитись – обладнання від перегрівання може вийти з ладу.

Розміри однієї фази трансформатора напругою 750 кВ (а їх для роботи потрібно три) – 12 м в довжину, 7 м в ширину і до 12 метрів в висоту. Загальна вага – понад 300 тонн. – «Уявляєте, наскільки потужну витяжну вентиляцію потрібно збудувати, щоб надійно охолоджувати «піч» таких розмірів?».

Більше того, допустима відстань для безпечної роботи від заземлених частин до струмопровідних – 3,5 м. Плюс сам земляний шар захисту від ракет – ще метрів 10 додаткового простору у висоту. Тобто мінімальна глибина котловану для такого проекту – близько 25 м. Це як восьмиповерховий будинок.

В «Укренерго» зазначають, що таке будівництво не пройде непоміченим для ворога, який активно користується аеро- та супутниковою розвідкою. При цьому коштуватиме це в кілька разів більше, ніж будівництво відкритої підстанції.

Раніше «Укренерго» повідомляло, як захищатиме енергосистему від обстрілів РФ взимку.

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Теги: Укренерго електроенергія війна росія

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