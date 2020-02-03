«Укрпошта» повідомляє про можливі затримки відправлень з Китаю



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Поштовий оператор попередив, що продовжує прийом пошти і одразу ж після відновлення авіасполучення з Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну

Посилки можуть затримуватися через зменшення авіарейсів до Китаю, - пресслужба

В «Укрпошті» заявили, що терміни доставки поштових відправлень із Китаю можуть бути змінені через скорочення авіарейсів до цієї країни.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Нині частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси до Китаю. Проте національний поштовий оператор продовжує прийом пошти і одразу ж після відновлення авіасполучення з Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну. Загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні компанії.

Також в держкомпанії прокоментували безпечність посилок із Китаю, в зв’язку зі спалахом коронавірусу.

«Посилки не кашляють і не чхають» В Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається.

«Щодо спалахів коронавірусу в Китаї - Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі», - йдеться на сайті Укрпошти.

У пресслужбі наголошують, що люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. «Укрпошта» стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано», - запевняють в «Укрпошті» і додають, що в офіційних призначених поштових операторів-партнерів всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. «Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ», - повідомляють в «Укрпошті».