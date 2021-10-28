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    Противники маскового режиму заблокували відділення «Укрпошти» на Хмельниччині (фото)

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    Відділення &laquo;Укрпошти&raquo; у Хмельницькому заблокували відвідувачі: обурювалися дотриманням маскового режиму - Противники маскового режиму заблокували відділення «Укрпошти» на Хмельниччині (фото)
    Відділення «Укрпошти» у Хмельницькому заблокували відвідувачі: обурювалися дотриманням маскового режиму
    Фото Ігор Смілянський / Facebook

    «Дебіли б...». Директор державного поштового оператора не стримався в оцінках події

    27 жовтня у Хмельницькому відділення «Укрпошти» заблокували люди, обурені необхідністю дотримання маскового режиму. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.

    «Сьогодні наше відділення у Хмельницькому заблокували люди, обурені… дотриманням маскового режиму у наших відділеннях. Вони все ж таки вирішили збільшити свої шанси на місце на цвинтарі. Ну що тут скажеш – природний відбір ніхто не скасовував. Дебіли б…», – не стримував емоцій Смілянський.

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    Посадовець нагадав, що недавно співробітник пошти у Хмельницькому надіслав лист, надрукований на машинці, вимагаючи мільярд євро за можливі ускладнення від вакцинації.

    «Мене ще багато хто звинуватив, що я вважаю антивакцинаторами людьми з низьким IQ? Ну по-перше, не всіх, а тих, хто вірить у Білла Гейтса, 5G та чіпування. А по-друге, вакцину вони звичайно не зробили, а ускладнення, судячи з усього, настали», – написав гендиректор «Укрпошти».

    Нагадаємо, у відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей.

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    Теги: Укрпошта Ігор Смілянський
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    Противники маскового режиму заблокували відділення «Укрпошти» на Хмельниччині (фото)