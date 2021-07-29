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    «Укрзалізниця» призначила ще чотири потяги у «курортних» напрямках

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; призначила ще чотири потяги у &laquo;курортних&raquo; напрямках - «Укрзалізниця» призначила ще чотири потяги у «курортних» напрямках
    «Укрзалізниця» призначила ще чотири потяги у «курортних» напрямках
    Фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» призначила додаткові швидкісні нічні поїзди

    АТ «Укрзалізниця» призначила чотири додаткові поїзди. Про це у Телеграмі повідомляє «Укрзалізниця».

    Зокрема, призначено потяг № 258/257 Львів - Одеса, який вирушатиме зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. З Одеси він вирушатиме з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00.

    Призначено потяг № 242/241 Одеса - Харків, який вирушатиме з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Зворотно з Харкова він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36.

    Призначено потяг № 246/245 Запоріжжя - Одеса. Він відправлятиметься з Запоріжжя 5, 15 та 25 серпня о 04:20.

    Також призначено потяг № 209 Харків - Запоріжжя, який вирушатиме з Харкова 11, 23 та 31 серпня о 01:40.

    До слова, нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну.

    Тим часом народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

    Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи поїздом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Також нещодавно «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, у якому відсутня система кондиціонування.

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    Теги: Харків Запоріжжя Одеса Укрзалізниця потяг
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    «Укрзалізниця» призначила ще чотири потяги у «курортних» напрямках