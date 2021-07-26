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    Новинка від «Укрзалізниці»: вагон класу «люкс» без кондиціонеру

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    Вагонів класу &laquo;люкс&raquo;, які не обладнані системою кондиціонування конструктивно &ndash; не існує&nbsp; - Новинка від «Укрзалізниці»: вагон класу «люкс» без кондиціонеру
    Вагонів класу «люкс», які не обладнані системою кондиціонування конструктивно – не існує 
    фото: society.comments.ua

    Вагони, де відсутня або несправна система кондиціонування позначені перекресленими сніжинками

    «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, в якому відсутня система кондиціонування. Про це повідомили на сторінці «Громадський контроль Укрзалізниці» в Facebook.

    Йдеться про фірмовий потяг №279-280 Жмеринка-Генічеськ.

    «Нещодавно до складу фірмового поїзда 279/280 Жмеринка-Генічеськ був додатково включений вагон класу «люкс», тобто СВ, наявність якого в схемі складу не було передбачено. Ідея, звичайно, дуже хороша, а ось реалізація цієї ідеї, як завжди, гірше не придумати», – йдеться у повідомленні.

    Річ у тім, що вагон показаний без кондиціонування. Це вагон класу «люкс» ще й з фірмовою надбавкою. Слід зауважити, що вагонів класу «люкс», які не обладнані системою кондиціонування конструктивно – не існує в природі. Тобто, це буде вагон з несправною системою кондиціонування, і вікнами, які, не відкриваються зовсім.

    «Замість того, щоб спочатку відремонтувати систему кондиціонування, а тільки потім включати цей вагон до складу, вирішили не паритися з цього приводу і рубати бабло вже сьогодні. Отже, шановні пасажири, завжди звертайте увагу на це при покупці квитка. Вагони, де відсутня або несправна система кондиціонування позначені перекресленими сніжинками», – попередили пасажирів.

    Це єдиний спосіб відрізнити вагон з кондиціонером. Інші фактори (клас вагона, фірмовість, категорія і престижність самого поїзда, ціна) не є показником.

    Як раніше писав «Главком», нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну. Олександр Липський звернувся до очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського на сторінці у Facebook.

    Тим часом, народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

    Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Теги: депутат Укрзалізниця потяг скандал
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    Новинка від «Укрзалізниці»: вагон класу «люкс» без кондиціонеру