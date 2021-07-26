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    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)

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    У фірмовому поїзді &laquo;Київ-Запоріжжя&raquo; № 37 пасажир потрапив у неприємну ситуацію - У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)
    У фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 пасажир потрапив у неприємну ситуацію
    Фото з відкритих джерел

    У поїзд була завантажена білизна, яку прали лише за документами

    Нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну. Олександр Липський звернувся до очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського на сторінці у Facebook.

    «При посадці у поїзд два комплекти з чотирьох у купе лежали з пошкодженим пакуванням. На мою вимогу замінити розкриту постіль спочатку персонал поїзду реагував мляво. Після звернення на сторінку УЗ в Facebook зацікавленість проблемою суттєво зросла. Але інші два комплекти, які приніс провідник на заміну, виявилися ще більш брудними, аніж перші два. На вигляд їх просто не прали. За цю постіль і поїздку я сплатив 672,41 грн. (× 2 осіб)», розповів пасажир.

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    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)
    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)
    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)
    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)
    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)
    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)
    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)

    Він підкреслив, що у поїзд була завантажена білизна, яку прали лише за документами.

    Відомо, що пасажир написав звернення у Книзі скарг та пропозицій поїзда, начальник поїзда на вимогу склав відповідний акт з фотофіксацією.

    «Завтра буду готувати офіційні звернення на керівництво АТ «Укрзалізниця» і Міністерство інфраструктури України. Ця ситуація вимагає реагування і я не залишу її без уваги та розв'язання. Якщо у представників ЗМІ буде зацікавленість до ситуації – радо надам коментарі та розповім про те, як пасажир має діяти у подібній ситуації, а також про зворотній зв'язок від АТ «Укрзалізниця», написав пасажир.

    Додамо, що в «Укрзалізниці» заявили про затримку руху потяга №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася на залізничному переїзді в Закарпатській області.

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    Теги: Київ Укрзалізниця потяг
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    У поїзді «Київ-Запоріжжя» пасажиру видали брудну постіль (фото)