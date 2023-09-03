«Укрзалізниця» запустила новий рейс

До Хелма потяг прибуватиме близько 17:27

У неділю, 3 вересня, у перший рейс відправився міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

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«Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм вирушив у перший рейс!», – йдеться в повідомленні.

До Хелма потяг прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12-21:02).

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Зворотно з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 – Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

«Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є – застосунок все покаже!», – додав перевізник.

Раніше «Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони.

Також тепер можна замовити спецвагони.