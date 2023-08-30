«Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів

Потяг Перемишль – Київ затримується на 2 год

У зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються кілька потягів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

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Зокрема затримуються:

№54 Перемишль – Київ до 2 год;

№743 Дарниця – Львів до 1 год;

№68 Варшава – Київ до 30 хв.

Всі інші 84 поїзди далекого сполучення курсують за розкладом.

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«Приносимо вибачення і працюємо над відновленням руху за стандартним графіком», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

Також «Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури на Житомирщині.