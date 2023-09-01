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У додатку «Укрзалізниці» тепер можна замовити спецвагони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У додатку «Укрзалізниці» тепер можна замовити спецвагони
Вагон для людей з інвалідністю
фото ілюстративне

Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати через онлайн-сервіс принаймні за три доби до дати запланованої подорожі

«Укрзалізниця» запустила новий сервіс: замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю. Про це повідомляють у компанії.

«Відтепер не потрібно приїжджати на вокзал, аби забронювати місце. Хоча можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної», – йдеться в повідомленні.

Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати через онлайн-сервіс принаймні за три доби до дати запланованої подорожі. Упродовж 24 годин оператори візьмуть заявку в роботу та зв’яжуться із замовником послуги.

Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда.

Наразі «Укрзалізниця» має у своєму парку 50 вагонів з підйомниками або пандусами, з яких 37 – вагони нового покоління, які збудовано протягом останнього року. Усі ці вагони мають умови для інклюзивного користування, зокрема, є універсальна вбиральня і купе облаштоване для потреб людей з інвалідністю. У новозбудованих вагонах у такому купе розташовані спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу й фіксувати тіло, пульт для регулювання освітлення, кнопку для звернення до провідника та пристрій для гучномовного зв'язку з ним.

Раніше «Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони.

Теги: Укрзалізниця послуги вокзал

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