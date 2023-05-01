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Мін'юст хоче привчити в’язнів СІЗО читати сайти влади та ЗМІ: послуга буде платною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мін'юст хоче привчити в’язнів СІЗО читати сайти влади та ЗМІ: послуга буде платною
Платні камери в СІЗО
фото ілюстративне

СІЗО, де реалізовуватимуть платні послуги, визначатиме Мін’юст

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, погодив проведення експериментального проєкту із надання платних послуг доступу до інтернету у СІЗО. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд погодив пропозицію Міністерства юстиції стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо платних послуг з надання поліпшених побутових умов, доступу до Інтернету та голосової електронної комунікації за допомогою засобів ІР-телефонії особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Крім того, затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту. Окремі СІЗО, де реалізовуватимуть такий експеримент, визначатиме Мін’юст. 

Нагадаємо, у 2020 році в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.

Раніше міністр юстиції показав, в яких умовах живуть в’язні.

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Теги: Кабмін Міністерство юстиції в'язниця уряд

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