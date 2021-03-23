Платні камери в СІЗО: Малюська похвалився гарними доходами (фото)

Наразі функціонує 36 платних камер у 26 слідчих ізоляторах

Загальний дохід від використання платних камер в українських слідчих ізоляторах становить уже 3 млн грн. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні маємо гарну новину: 3 000 000 (саме так, три мільйони) гривень принесли бюджету платні камери у слідчих ізоляторах. Поки у нас функціонує 36 платних камер у 26 слідчих ізоляторах і усе ще попереду. Думаю пора думати про вихід на ІРО, станемо першим українським єдинорогом», - написав він.

Малюська додав, що за ці кошти вже відремонтували 39 безкоштовних камер на 280 місць.

Ремонти почалися не лише у Києві, а і в Одесі, Хмельницькому та Миколаєві та інших містах.

Нагадаємо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні 2020 року.

Зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2 тис. грн за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн грн.

Водночас, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертатиметься з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати можливість винаймати платну камеру у слідчих ізоляторах.