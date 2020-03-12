Уряд перепризначив двох заступників голови МОЗ



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Андрій Семиволос та Віктор Ляшко знову стали заступниками міністра

Кабінет міністрів призначив заступниками міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса та Віктора Ляшка. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів від 11 березня оприлюднено на Урядовому порталі.

«Призначити Семиволоса Андрія Володимировича заступником міністра охорони здоров’я України» - йдеться у документі.

Іншим розпорядженням від 11 березня на посаду заступника міністра охорони здоров'я призначено Віктора Ляшка.

Зазначається, що перед цим рішеннями Кабінету міністрів Андрія Семиволоса було звільнено з посади першого заступника міністра охорони здоров`я, Віктора Ляшка - з посади заступника міністра охорони здоров'я з формулюванням «у зв'язку з переходом на іншу роботу».

Як повідомлялося, на закритому засіданні уряд ухвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, Кабмін призначив тимчасого очільника Міненерго.

Нагадаємо, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.