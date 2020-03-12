МОЗ рекомендує підприємствам переходити на дистанційну роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ляшко пояснив, що у такому випадку зменшиться кількість людей у транспорті, зменшиться кількість контактів між людьми і, таким чином, знизиться ризик зараження людей

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації підприємствам стосовно необхідних заходів у зв`язку з поширенням Covid-19

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Ми надали рекомендації для всіх підприємств стосовно того, як і що треба робити в межах будівлі або підприємства, щоб запобігти можливому захворюванню грипом, грипоподібними захворюваннями в тому числі й коронавірусною хворобою. Це чіткий алгоритм, що повинно бути зроблено», - сказав Ляшко.

Він додав, що це загально відомі речі, і МОЗ рекомендує при можливості відпускати працівників на дистанційну роботу для зменшення кількості людей, що будуть пересуватися громадським транспортом та одночасно перебувати в закритому приміщенні.

Загальні рекомендації підприємствам та установам - частіше провітрювати приміщення, обробляти поверхні мийними та дезінфікувальними засобами, дотримання правил гігієни, при погіршенні самопочуття та проявах ГРВІ звертатися до лікаря.

Станом на 12.30 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано коронавірусом 126 660 людей, померли від нього 4641 особа, а число тих, хто одужав, становить 68305.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях).

Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

Сьогодні Укрзалізниця запропонувала співробітникам, які мають малолітніх дітей, працювати віддалено.

Напередодні у «Нафтогазі» заявили, що дозволять своїм співробітникам працювати віддалено.