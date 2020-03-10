Кабмін призначив тимчасого очільника Міненерго



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Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін Фото: Vitaliy Shubin/Facebook

Тимчасово виконувати обов’язки Міністра енергетики та захисту довкілля буде Віталій Шубін

Заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна призначили тимчасовим виконувачем обов'язків очільника Міненерго.

Таке рішення на позачерговому засіданні 10 березня ухвалив Кабмін, повідомляє пресслужба Міненерго.

«Тимчасово виконувати обов’язки Міністра енергетики та захисту довкілля буде Шубін Віталій Миколайович», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Шубін 1982 року народження. У 2004 році закінчив Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація — юрист), а у 2011 році — Національну академію держуправління при президенті України (кваліфікація — магістр держуправління).

У 2004-2011 роках працював на держпідприємстві «Енергоринок». З 2011 по 2014 роки працював на різних посадах в компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.

Після цього 2 роки був заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проєктів в Енергетичних ресурсах України.

У 2017-2018 роках — керував Арцизькою вітровою електростанцією, а також очолював за сумісництвом Ізмаїльську, Кілійську і Суворовську вітрові електростанції в Одеській області.

До призначення першим заступником міністра працював директором Дніпро-Бузької вітрової електростанції.

Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.