У МОЗ попередили про кримінальну відповідальність через невиконання постанови про карантин
МОЗ подаватиме пропозиції уряду, як реагувати на тих, хто не виконує постанову про карантин
У Міністерстві охорони здоров’я попередили, що за невиконання постанови про карантин через коронавірус загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.
Про це сьогодні, 12 березня, на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
«В постанові уряду про карантин чітко прописано, що центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні будуть щодня звітувати міністерству охорони здоров’я про стан виконання постанови про карантин. МОЗ зводитиме цю інформації і подаватиме її Кабміну з певними пропозиціями. Для цього створили цілодобовий штаб, який буде працювати. Подаватимемо пропозицію щодо того, як потрібно реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну. Це буде адміністративна і кримінальна відповідальність», – так Віктор Ляшко прокоментував інформацію про незакриття шкіл на карантин у Харкові.
Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.
З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.
Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.