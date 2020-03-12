У МОЗ попередили про кримінальну відповідальність через невиконання постанови про карантин



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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

МОЗ подаватиме пропозиції уряду, як реагувати на тих, хто не виконує постанову про карантин

У Міністерстві охорони здоров’я попередили, що за невиконання постанови про карантин через коронавірус загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.

Про це сьогодні, 12 березня, на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

«В постанові уряду про карантин чітко прописано, що центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні будуть щодня звітувати міністерству охорони здоров’я про стан виконання постанови про карантин. МОЗ зводитиме цю інформації і подаватиме її Кабміну з певними пропозиціями. Для цього створили цілодобовий штаб, який буде працювати. Подаватимемо пропозицію щодо того, як потрібно реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну. Це буде адміністративна і кримінальна відповідальність», – так Віктор Ляшко прокоментував інформацію про незакриття шкіл на карантин у Харкові.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.