В Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі, – НБУ



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Національний банк готовий забезпечити безперебійне касове обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку, – пресслужба

В Україні банківська система на час карантину для попередження вірусу COVID-19 працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

«Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Нині банківська система має історично високі рівні ліквідності. Однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування», – йдеться у повідомленні.

У НБУ підкреслили, що готові за потреби й надалі проводити валютні інтервенції для згладжування курсових коливань – міжнародні резерви України перевищують $26 млрд.

«Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення. Національний банк готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі», – підкреслили у регуляторі.

Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів ухвалене рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.