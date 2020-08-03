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    Суспільство

    Ув’язнений Запорізького СІЗО скупив усі місця в VIP-камері

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    Платні камери у СІЗО принесли вже понад 300 тисяч гривень до бюджету - Ув’язнений Запорізького СІЗО скупив усі місця в VIP-камері
    Платні камери у СІЗО принесли вже понад 300 тисяч гривень до бюджету

    Місце в камері з поліпшеними умовами коштує на місяць 3410 гривень на місяць

    У Запорізькому слідчому ізоляторі один з ув'язнених заплатив за всі місця в камері підвищеного комфорту. Про це повідомляється на сайті омбудсмена.

    «31 травня 2020 року в Запорізькому СІЗО введений експериментальний проект з облаштування і функціонування камери з поліпшеними умовами, в яку ув'язнені можуть потрапити, заплативши 3410 гривень на місяць. Однак скористатися цією послугою в'язні СІЗО не зможуть, тому що всі три місця в цій камері оплатила одна людина», - відзначили в Офісі омбудсмена.

    Зазначається, що під час проведеної перевірки з'ясувалося, що частина безкоштовних камер знаходиться в незадовільному стані.

    «Стіни і стеля цих камер покриті грибком і цвіллю. Ув'язнені скаржаться на неналежні комунально-побутові і санітарно-гігієнічні умови (відсутність зливних бачків, зношеність матраців, подушок і ковдри, обмеження доступу до питної води, наявність в камерах тарганів і клопів). Причиною цього є зберігання в камерах великої кількості харчових продуктів і те, що ув'язнені не дотримуються санітарно-гігієнічних вимог, незважаючи на заходи дезінсекції, які приймає адміністрація установи», - повідомляється на сайті омбудсмена.

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    Нагадаємо, керівник Міністерства юстиції Денис Малюська оцінив перспективи платних камер у СІЗО.

    Як повідомлялося, під час реалізації експериментального проєкту запровадження платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах в бюджет отримано вже 318 тис. грн. Завдяки отриманим коштам у СІЗО ремонтують звичайні камери.

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